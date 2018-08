NASA aprueba propuesta de profesor de Ciencias Médicas

SAN JUAN – La división de Ciencias de la Tierra de la National Aeronautical and Space Administration (NASA, por sus siglas en inglés) aprobó una propuesta emitida por el Dr. Pablo Méndez-Lazaro, quien es profesor del Departamento de Salud Ambiental, en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico. La propuesta lleva por título “Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and Well Being in the Greater Caribbean Region”.

El proyecto estudiará la calidad del aire (aerosoles y material particulado) en el Caribe.”

El proyecto es un paso definitivo hacia la investigación a largo plazo para monitorear el Polvo del Sahara y sus impactos en la Gran Cuenca del Caribe. El proyecto está diseñado para abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Agenda 2030) y el Plan Estratégico GEO 2016-2025. Un equipo multidisciplinario de universidades, agencias y organizaciones no gubernamentales ubicadas en la región del Caribe caracterizarán los periodos y la dispersión transatlántica del Polvo del Sahara y su impacto en la salud de la población en los pequeños estados insulares de la región utilizando imágenes satelitales. El objetivo a corto plazo es desarrollar una capacidad de pronóstico para condiciones peligrosas para poblaciones vulnerables. El objetivo a largo plazo es aumentar el uso de los sensores remotos y satélites de la NASA para sistemas de alerta temprana y evaluación de posibles riesgos a la salud pública.

“Nos enorgullece que la propuesta del doctor Méndez Lázaro haya sido seleccionada por la NASA. Esta selección tiene un gran mérito porque fue evaluada por un panel de pares, quienes seleccionaron los proyectos a base de su mérito, relevancia, y capacidad de respuesta a las metas establecidas por el programa de Ciencias Planetarias de NASA”, expuso el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, Rector Interino del RCM.

En el estudio colaboran las siguientes instituciones: la Escuela de Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad del Sur de Florida; St. Petersburg, Florida; Servicio Meteorológico Nacional-Oficina de San Juan; División de Meteorología Marina del Laboratorio de Investigación Naval (NRL-MMD); Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH); St. James, Barbados; la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del Departamento de Salud de Puerto Rico; el Servicio Nacional de Meteorología-Oficina de San Juan y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

“El proyecto cuenta con un presupuesto de un millón de dólares para un periodo de tres años. Estoy sumamente agradecido por el compromiso y apoyo de mis colegas investigadores que participan en esta propuesta: la Dra. Olga Mayol, el Dr. Frank Muller-Karger, el Dr. Aluisio Pimenta, Jessica Cabrera, la Dra. Ana Patricia Ortiz y la Dra. Cynthia Pérez-Cardona. De igual forma, por todo el apoyo institucional administrativo que me brindaron Aurie Marrero, Carlos Valero y Myrlena López y el dream team de Ciencias Médicas. Esta propuesta se sometió un mes después del Huracán María cuando carecíamos de muchos servicios esenciales”, expuso el doctor Méndez Lázaro.

Cabe destacar que para el desarrollo de investigaciones de este tipo, la NASA recibió 62 propuestas de las cuales aprobó 11.