No se transferirán balnearios y se mantendrán plan médico y pensiones

Secretario de la gobernación hace compromiso en reunión con líderes sindicales.

Balneario Seven Seas en Fajardo. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT, local 481 UFCW), Juan Cortés Valle, informó que ayer un grupo de líderes sindicales lograron el compromiso del secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, de que no se privatizarán ni transferirán las instalaciones del Programa de Parques Nacionales, se mantendrán las aportaciones a plan médico y las pensiones de retiro.

Llerandi y la nueva secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres Reyes, se reunieron ayer con el grupo de sindicatos tras la carta que llevaron al gobernador Ricardo Rosselló el 1ro. de mayo como parte de la movilización del Día Internacional de los Trabajadores y en la que hicieron varios reclamos.

“Llerandi me garantizó que no se va a privatizar ni tampoco traspasar a los municipios ninguna instalación del Programa de Parques Nacionales. Me aseguró que el gobernador no va a firmar ninguna medida que implique privatizar o traspasar esas instalaciones. Yo le pedí una comunicación oficial para la tranquilidad de los servidores públicos y de los usuarios y me dijo que se va a emitir”, explicó Cortés Valle.

En la reunión estuvieron presentes también la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino; el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFLCIO), José Rodríguez Báez; el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí; la secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Grichelle Toledo; el presidente Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), Federico Torres Montalvo; y el presidente de la Unión de Empleados del Fondo, Francisco Reyes.

Plan médico y pensiones

Cortés Valle explicó que Llerandi aseguró que al igual que las pensiones de retiro, tampoco se van a trastocar las aportaciones al plan médico de los empleados del gobierno central (Ley 45) y en el caso de las corporaciones públicas las están evaluando y monitoreando.

“Hay un compromiso de ellos de mantener las aportaciones del sistema de retiro y van a continuar pagándolas al igual que con el plan médico. Nos sentimos satisfechos de esa postura porque es hora de que el país entienda que cortarle beneficios a los trabajadores no ha ayudado a la economía”, puntualizó el presidente de la FCT.

Afirmó que también le comunicaron a Llerandi que “hay un compromiso de las uniones participantes de usar los recursos de cabildeo de las uniones matrices en Estados Unidos, para proteger las pensiones de nuestros compañeros pensionados de las intenciones de la Junta de Control Fiscal”.

Con respecto a los Parques Nacionales, Cortés Valle recalcó que hay un riesgo porque la legislatura aprobó varias resoluciones para estudiar la transferencia a los municipios de los balnearios de: La Monserrate (Luquillo), Seven Seas (Fajardo), Boquerón (Cabo Rojo) y Cerro Gordo (Vega Alta). Esas medidas requieren una evaluación del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles que ya ha denegado propuestas similares para el balneario de Punta Salinas, Isla de Cabra (ambos en Toa Baja) y el Parque Julio Monagas (Bayamón).

“Espero que con ese compromiso del gobernador Rosselló que nos verbalizó Llerandi, el Comité de Evaluación no apruebe ninguna de esas transferencias”, sostuvo.