Peinados de moda para niños

¿No sabes cómo peinar a tu hijo? ¿Tiene el pelo corto y le quieres dar un aire moderno a su peinado? Te damos unas ideas de peinados fáciles para que tu niño vaya ligado a la moda.

Los cortes de pelo y los peinados para niños no suelen ser tan variados, ni elaborados como los peinados para niñas. Pero, ¿hay que renunciar a un peinado moderno y llamativo en los estilismos para niños? Seguro que no. Tenemos muchos ejemplos de cortes de pelo fáciles con los que puedes crear diferentes ‘looks’ para tu pequeño, para que luzca guapo y moderno.

Si tu hijo tiene el pelo corto, como suele ser en la mayoría de los casos, no te quedes con el clásico corte cortito o con el más práctico, pero menos divertido, pelo rapado, que gusta a tantas mamás de cara al verano. Una alternativa es cortar el pelo muy corto por detrás, pero más largo en la zona de los laterales y el flequillo. Es un corte por capas que da mucho juego, porque permite múltiples variantes: peinado de lado hacia delante, en forma de cresta.

En las últimas temporadas, están muy de moda las crestas para niños: les dan un nítido aire y queda muy gracioso.

Pero, si su fuerte no es peinarse bien por la mañana, ¿por qué no pruebas con un peinado desenfadado, dejándole crecer un poco el pelo, y creas un efecto ‘despeinado’? Este peinado informal, si le aplicas un poco de cera de peinado, puede funcionar muy bien para que tu hijo tenga un aire moderno, y a la vez no le requiera un gran esfuerzo.

No lo pienses más, y atrévete a variar con el peinado de tu hijo. ¡Ellos también son presumidos!

