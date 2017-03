¿Pipa o Fuentes? Un nombre para la pista de Río Grande

Jaime Torres Torres

RÍO GRANDE – Fue entrenador del equipo nacional de pista campo. De sus entrenamientos y consejos se beneficiaron miles de atletas y familias. Su enfoque social del deporte fue orientado a rescatar a los niños y jóvenes de los ambientes de alto riesgo.

De ahí que, a nivel de las redes sociales, ha surgido un movimiento de exatletas y exalumnos que le solicitarán al alcalde de Río Grande, Ángel ‘Boris’ González, que considere asignar el nombre del maestro de educación física Juan Emilio Fuentes a la pista municipal.

Fuentes murió el 31 de marzo de 2002 mientras se ejercitaba en el Hipódromo Camarero. “Este movimiento se remonta a 2009. Somos muchos los que nos hemos dedicado a documentar sus méritos no solo como entrenador, sino como padrino porque fue como un padre para muchos”, dijo la exatleta y portavoz Elizabeth Martínez.

Las gestiones se iniciaron durante la incumbencia del hoy convicto Eduard Rivera Correa. Entonces Martínez y otras personas depusieron ante la legislatura municipal. Ahora reanudan su gestión al conocer que también suena el nombre de Ángel ‘Pipa’ Vizcarrondo.

Personas como la atleta Ideliz Encarnación opinan que sería conflictivo porque Pipa es empleado municipal. Ambos, al igual que Lando Ceballos y Ovidio de Jesús, han forjado la historia del atletismo en Río Grande.

Desde 1995, Pipa posee el record nacional de Puerto Rico de diez kilómetros en carretera con un tiempo de 29:10. Pipa dijo a Presencia que tiene los méritos para semejante distinción, pero está dispuesto a compartir el honor con Fuentes. “A mí me inició Basilio Rodríguez en la pista Roberto Clemente en Carolina. Antonio Vallejo me entrenó en Sagrado Corazón. Con él establecimos el record y logramos medallas de oro y plata en las Justas Interuniversitarias. No puedo entrar en polémicas con alguien que murió, pero tengo los méritos y si se asigna el nombre de los dos, sería un honor”.

No pocos recuerdan a Fuentes como un tutor que rescató jóvenes de las calles y que, incluso, reencaminó algunos que llevó a competir a eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos Juveniles celebrados en Cuba.

Empero, el alcalde aseguró que en los dos años y medio que lleva al frente de la poltrona nadie nunca le ha hablado sobre el particular.

Aclaró que el nombre de la instalación es Centro de Desarrollo Físico y Pista de Atletismo. También, lamentó que se le imparta un matiz político partidista al asunto.

“La pista tiene su nombre. Pipa trabaja en el municipio y nunca hemos hablado de eso. Lo que pasa es que lo están llevando a lo político, porque Juan Emilio perteneció a un partido y Pipa pertenece al otro”, reaccionó Boris, quien no descarta dedicar bustos a ambos atletas.

“Hay quienes dicen que no son sus nombres, sino el de Ovidio de Jesús el que se debe considerar porque fue un gran atleta. Tendré un grupo asesor de todas las ideologías para que haga recomendaciones. Pero no me ha llegado una solicitud formal”, puntualizó el alcalde de Río Grande.