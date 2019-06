Policía admite que investigan al hijo de Raúl Maldonado por “inestable”

SAN JUAN – Raúl “Raulie” Maldonado cuestionó la investigación ordenada por el comisionado de la Policía, Henry Escalera, sobre su licencia de armas.

“Dígame cuántas investigaciones realiza a diario y su razón. Si la razón es por hablar mal del gobernador, usted es un corrupto también. Venga e investigue. Dudo que usted analice la cuenta de Facebook de otras personas”, dijo Maldonado en su cuenta de Facebook.

El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, informó el viernes que Raúl Maldonado, hijo es investigado por la Uniformada y lo calificó de “inestable” para mantener su licencia de armas.

“El pasado lunes, Raúl Maldonado, hijo, realizó una serie de expresiones agresivas a través de las redes sociales contra el Gobernador de Puerto Rico. Al día siguiente, hizo declaraciones en varios medios de comunicación denotando una actitud que pudiera proyectar inestabilidad, incluyendo expresiones dirigidas directamente a la figura del gobernador. Ante este escenario el Negociado de la Policía tiene el deber de seguir el protocolo establecido por seguridad.

Al activar el protocolo, el Negociado procede a verificar si la persona posee licencia de armas de fuego y armas registradas bajo su nombre y, amparado en la Ley de Armas en su artículo 2.02(c), se inicia una investigación pacífica a una persona que tenga una licencia de armas. Esto, si bajo mi discreción como comisionado considero que existe un asunto de seguridad pública que permita la misma. Bajo tales parámetros legales se le expidió una citación.

En este proceso advenimos en conocimiento de que Maldonado, hijo, posee varias armas de fuego registradas a su nombre, por lo cual entendemos pertinente proceder con la investigación contemplando todas las garantías del debido proceso, bajo las normativas y reglamentos vigentes en el Negociado de la Policía.

A tales efectos, se citará nuevamente al señor Maldonado, hijo, ante el Negociado de Licencia de Armas del Negociado de la Policía para cumplir con lo establecido en Ley, garantizar la seguridad y prevenir cualquier situación lamentable tanto para él, su familia o cualquier otra persona”, dijo Escalera en declaraciones escritas.

Maldonado dijo a través de su Facebook que el gobierno tomó represalias contra él, eso, luego de supuestamente ser citado por la Policía en relación a su licencia de armas.

“Mi viejo tenía dos citas durante la mañana de hoy, el fue a la cita con el foro investigativo en el que la verdad va a salir. Yo no confío en el Departamento de Justicia local. Quien confiaría, si el mismo día que hablé por radio, a las dos horas, un individuo toca la puerta de mi casa. Se la tiro pq no se quien era. Se quedo tocando y no se identificó. Luego me pasan por debajo de la puerta una citación de la Policía para una investigación de mi licencia de armas que tengo desde los 21 años. Que casualidad!”, escribió en una publicación desde su cuenta de Facebook.

“No quiero pensar que el Gobierno esta utilizando recursos del Estado para amedrentarme. Luego recibo un mensaje de que publicaron la dirección de mi casa en las redes, de lo que yo entiendo son los trolles pagados por las agencias de publicidad del gobierno. A eso se refieren cuando dicen que la policía va a tocar la puerta y van a volar cabezas?”, añadió.

Maldonado Gautier fue citado por la secretaria de Justicia Wanda Vázquez para que éste prestara testimonio sobre sus denuncias de “mafia institucional” en el Departamento de Hacienda.

Ese mismo día, “Raulie” Maldonado despotricó contra el gobernador Ricardo Rosselló, su esposa, la primera dama Beatriz Rosselló por el caso de los furgones de Unidos por Puerto Rico.