Policía intenta confirmar si rivalidad entre negocios es el móvil de asesinato transmitido Facebook (VIDEO)

SAN JUAN – La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Mayda Ortiz dijo el lunes, que aun no tienen un móvil claro sobre el asesinato de un hombre mientras hacía una transmisión en vivo en Facebook y que intentan determinar si el mismo fue por una alegada rivalidad entre negocios en la zona de Puerto Nuevo.

“Correcto. Hay negocios, que son prácticamente, ‘pubs’. Estaríamos indagando en relación al posible móvil de los hechos”, dijo Ortiz en entrevista radial (WKAQ) cuando se le preguntó sobre alegaciones de un posible móvil por riñas entre negocios de la zona.

Sin embargo, dijo que “al momento no tenemos móvil determinado. No obstante, continuamos con la investigación. Se van a estar desarrollando las investigaciones”.

Asimismo, Ortiz confirmó que el sujeto, identificado como Omar Rolón Sanyutz de 44 años, era el dueño del establecimiento “Los Mero Mero Lounge”, ubicado en la Avenida de Diego en Puerto Nuevo, donde ocurrieron los hechos.

En la transmisión en Facebook Live se puede apreciar cuando el individuo fue baleado mortalmente mientras estaba sentado junto a una mesa. Según el parte policiaco, personal de Emergencias Médicas transportó al hombre hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte.

La jefa del CIC de San Juan solicitó la colaboración de la ciudadanía para poder esclarecer el caso.

“Por el momento no hemos recibido ninguna confidencia. No obstante, vamos a estar entrevistando para poder identificar posibles testigos, identificado cámaras. En el día de ayer se estuvo trabajando con eso. Exhortamos a los ciudadanos que si conocen o tienen algún tipo de información, pueden llamar confidencialmente para poder trabajar este asunto”, señaló Ortiz.

Entretanto, dijo que en la zona de San Juan se han reportado 94 asesinatos en lo que va del año, ocho menos en comparación con el año anterior.

AVISO: Discreción con el video porque pudiese herir sensibilidades.