Populares condenan el silencio de alcaldes novoprogresistas ante la amenaza de Rosselló y la Junta contra los municipios

SAN JUAN – La Conferencia de Presidentes Municipales no Alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) celebró una conferencia de prensa en la mañana de hoy para reclamarle a los alcaldes novoprogresistas por su silencio cómplice ante las graves amenazas del gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) a los 78 municipios de Puerto Rico. “Si cuando el gobernador Ricardo Rosselló presentó el plan fiscal que aprobó la Junta y que celebraron con aplausos en el jardín hundido de La Fortaleza, no hubieran incluido la eliminación de $350 millones a los 78 municipios, hoy los ayuntamientos no estuvieran en la grave crisis que tienen ahora. Desde ese momento los alcaldes federados iniciaron su silencio cómplice”, aseguró el empresario Julio Roldán, presidente del Comité Municipal del PPD en Aguadilla.

Ahora, de eliminarse la Ley 29 (PayGo y Retiro) firmada por Rosselló e impugnada por la Junta, cerca de 47,000 empleados municipales podrían enfrentar el desempleo. Habiendo en cada hogar un promedio de 4 personas, el golpe financiero de esta situación sería para 188, 000 puertorriqueños de todas las edades.

“Los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) están guardando un silencio cómplice ante los planes de cerrar municipios o implantar el concepto de condados con la única razón de ser una idea importada de Estados Unidos. A la gente hay que hablarle con la verdad: cerrar un municipio no le ahorra recursos a nadie, cerrar municipios es fomentar el desempleo y la cancelación de servicios a la población”, expresó Jesmar Gerena, presidenta popular en Camuy.

Por su parte, la licenciada Yanira Ramos, presidenta popular en Yauco, señaló que “es insólita la actitud de la Federación de Alcaldes ante el tirijala de Rosselló y la Junta. La ley 29 exoneraría a los municipios de cumplir de reembolsarle a al gobierno cientos de millones de dólares en pensiones. Le corresponde al gobierno central cumplir con los municipios y solamente los alcaldes asociados están dando la batalla por los municipios en esta lucha. La gente que vive en los municipios con alcaldes novoprogresistas deben cuestionarle a ellos su complicidad en toda esta situación. Cerrar un municipio es cerrar oportunidades, es cerrar las oportunidades de desarrollo”. Durante la conferencia de prensa se le cuestionó al gobernador Ricardo Rosselló por qué no devolverle a los 78 municipios de Puerto Rico los $350 millones que les ha quitado a los ayuntamientos, ya que en su mensaje de presupuesto anunció que tenía $6,000 millones en caja. “Esos fondos son para darle servicio a las familias, para generar deportes en las comunidades, para asfaltar las calles y carreteras que el gobierno central no está haciendo”, argumentó la senadora Rossana López León, quien preside el PPD en San Juan.

Por su parte, la Dra. Carmen Rosa García, presidenta popular en Gurabo, presentó los dramáticos ejemplos de cómo quedarían los presupuestos municipales de eliminarse la Ley 29. “El Municipio de Comerío quedaría en: $2.8 millones solamente, Orocovis $3.5 millones, el municipio de Florida con $3 millones y mi pueblo de Yauco quedaría con $7 millones de los $12 millones que tiene actualmente”, detalló la también abogada.