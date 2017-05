Por el campeonato, Caciques y Guerrilleros en la final de la LSNBM

CAROLINA – Desde este miércoles los aficionados del balonmano masculino podrán disfrutar de unas de las rivalidades más significativas de su deporte entre los septetos Caciques de Palmer y los Guerrilleros de Río Grande, en la final de la Liga Superior Nacional de Balonmano Masculino (LSNBM). El primer partido de la serie, a un máximo de tres desafíos, comenzará a las 8:30 de la noche en la cancha Néstor Milete en Río Grande.

Entre ambos septetos se encuentra el talento nacional que representa a Puerto Rico en eventos internacionales de balonmano adulto”.

Los Caciques del barrio Palmer de Río Grande buscarán su primer campeonato de la Liga, lo que significaría destronar a los monarcas por los pasados 11 años del balonmano masculino, los Guerrilleros de Río Grande.

“Esta sería nuestra segunda final de Palmer en los últimos siete años. Estuvimos en la semifinal con los Gigantes de Carolina HB el año pasado y ellos nos eliminaron. Pero … este año fue distinto. Nosotros eliminamos a Carolina HB y pasamos a la final”, indicó el dirigente de los Caciques y de la selección nacional masculina, Harold Millán, con voz afónica tras impartir el sábado las instrucciones que le dieron el pase a la final de campeonato a su equipo.

Millán dirige a Palmer alrededor de 13 años. Fue reclutado en ese entonces por el ahora presidente de la Federación de Balonmano de Puerto Rico, Néstor Milete, para que pudiera dirigir en la Liga. El Cacique de corazón a podido dirigir su carrera en el balonmano con éxito sin practicar el deporte, solo con sus conocimientos en educación física, sus certificaciones como entrenador de balonmano y su experiencia a nivel internacional.

Millán posee en su resumé oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y quinto lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 como piloto del #EquipoPUR.

“Desde que llegué al balonmano fui Cacique. Milete me llamó para dirigir el equipo. Yo soy maestro de educación física en la escuela elemental Antera Rosado Fuentes en Río Grande. Yo nunca jugué. Sin embargo, eso no me ha imposibilitado a llevar a la selección a ganar oro en México 2014 y quinto en Toronto 2015. Lo que me ha faltado es ganar un campeonato en la Liga. Eso es lo único que me falta para completarme como entrenador. Con ese campeonato, me retiro como dirigente de la Liga”, indicó el piloto de los Caciques en la LSNBM.

El septeto de la comunidad Palmer en Río Grande, sector que busca su independencia regional de la Ciudad el Yunque, eliminó este sábado, 32-28, a los Gigantes de Carolina HB en partido decisivo celebrado en la cancha Néstor Milete en Río Grande. Por el equipo finalista sobresalió el trabajo de Khalyl Gutiérrez con seis goles, Emmanuelli Fernández, Juan Ramos, Alexis Caraballo y Jonathan Robles con cinco cada uno.

Sobre su rival, los 11 veces campeones consecutivamente de la Liga, Guerrilleros de Río Grande, Millán aseguró que “todos los equipos tienen su tiempo, ellos (Guerrilleros) no van a ser eterno”.

El Cacique mayor apuntó que será una serie cerrada donde ellos evitarán caer en el juego de la carrera de los Guerrilleros.

“Nosotros estamos completamente bien. Con Río Grande empatamos y perdimos por uno, esta temporada. El mejor equipo que le juega a Rio Grande somos nosotros. Nuestra defensa es muy grande. Tenemos que jugar por debajo de 27 a 28 puntos. En los últimos cuatro juegos de Palmer y Río Grande se ha acabo por un empate o ganamos o perdemos por un punto”, recordó Millán. “Ellos tienen un equipo compuesto por 10 integrantes de la Selección Nacional. Nosotros solo tenemos tres Juan S. Ramos, Steven Rodríguez, Emenuelli Fernández”.

Entre las personalidades del equipo nacional que visten los colores de los Guerrilleros se destacan José Ceballos, Luis Hernández, José Sánchez, Jesús Arroyo.