PR Cambia hace llamado a huelga universitaria con responsabilidad

HATO REY – La organización de jóvenes Puerto Rico Cambia, a través de su programa radial por Radio Isla 1320am, discutieron sobre el tema de la Universidad de Puerto Rico.

El panel formado por el Lcdo. Steven Batista, Brenda Paola Hernández, Jean Peña y Humberto Núñez cuestionaron al Presidente del Consejo General de la UPR en Cayey Danilo Trinidad la postura de los estudiantes ante la situación que enfrenta en el primer centro docente del país.

A preguntas de miembros de Puerto Rico Cambia sobre si están dispuestos a ceder sobre algún recorte, o cierre de recintos; el presidente del Consejo de Cayey expresó que el movimiento estudiantil no está dispuesto a ceder.

El Lcdo. Batista quién es panelista y Director de Logística de la organización aconsejo al joven Trinidad a hacer una huelga organizada y sin destruir la propiedad pública.

“Estoy de acuerdo con sus luchas, pero en la huelga del 2010 personas que no eran estudiantes entraron y vandalizaron la universidad. En este caso hagan todas las manifestaciones pero de una manera responsable en que no se afecten las estructuras y sobre todo que defiendan genuinamente lo que quieren que es que no sigan los gastos excesivos en la Universidad.”

Por su parte el Presidente del CGE de Cayey invitó a todos a manifestarse el próximo jueves 23 de febrero en el Capitolio, a la vez que recordaba los mensajes de la pasada manifestación en el capitolio, en marzo del 2016. “La UPR es de todo el país, no sólo sus estudiantes, y creemos en esa misión. Aunque se hayan olvidado que nosotros, sus hijos seremos los nuevos empleados afectados por la Reforma Laboral, nosotros no nos olvidaremos de sus nietos, por quién queremos que siga abierta la UPR. Si cerramos; cerramos para abrir; cerramos para construir.”

Por su parte Puerto Rico Cambia hizo un llamado a todos los estudiantes universitarios.

“Más allá de poner los números de estudiantes en las redes sociales, tenemos que unirnos a buscar soluciones para ayudar a la Universidad” concluyo Jean Peña egresado de la Universidad Católica.

Puerto Rico Cambia está haciendo un sondeo con la pregunta ¿Crees que la Universidad de PR deben privatizarla? por la red social de Twitter (@PRCambia) en donde han participado más de 1,000 personas.