SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Pedro Irene Maymí expresó el martes preocupación ante el posible paso de la tormenta tropical Dorian por la Isla porque entiende que la AAA no está preparada para enfrentar el evento atmosférico.

“Tal y como habíamos señalado el pasado 13 de junio del presente año, la Autoridad de Acueductos no está preparada para atender la posible emergencia que se avecina. No ha llegado la flota de vehículos, no compraron vehículos para las oficinas comerciales y que durante la pasada emergencia fueron utilizados para complementar en áreas de necesidad, existe una falta de materiales y equipos que pudieran provocar que la prestación de servicios de nuestros compañeros se vean afectadas” dijo Pedro Irene en comunicación escrita.

El líder sindical destacó que el compromiso de la Unión y de los trabajadores con el país fue demostrado durante la emergencia de los pasados huracanes Irma y María.

“Nuestros compañeros unionados tienen un compromiso de echar el resto por nuestro país para mantener el servicio durante situaciones de emergencia por eventos como el que se avecina, el cual quedó claramente demostrado durante los huracanes Irma y María. Tan es así que la Autoridad de Acueductos lució bastante bien por el esfuerzo de los trabajadores de la Autoridad en poner a funcionar los sistemas de agua y alcantarillado. Sin embargo cuando leen y escuchan noticias sobre la posible privatización de la Autoridad decae el ánimo de los compañeros”, expresó el líder obrero.

“A pesar del compromiso que tenemos los trabajadores y la Unión con el país, tenemos que levantar bandera de las situaciones que ocurren en la Autoridad y que pueden afectar la operación del sistema. Tenemos que preguntar si el abasto de productos químicos es el adecuado, si hay diesel suficiente en los generadores de emergencia, si existen los generadores de emergencia en las instalaciones importantes y cuanta vida útil le resta a los generadores existentes, ya que todo esto afecta directamente el servicio que ofrece la AAA”, finalizó.