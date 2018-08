Preocupante panorama en Vieques: Según líder comunitario Ismael Guadalupe

Vicente Toledo Rohena

VIEQUES – Son muchas las personas que preguntan cómo está Vieques, 11 meses después de los huracanes Irma y María. PRESENCIA pudo conversar con el líder comunitario, Ismael Guadalupe, y este narró un cuadro de cómo y en qué situación se encuentra la isla nena.

“Bueno, pues, por un lado, existe una lentitud en todo. Por otro lado, falsas promesas tanto de FEMA como gente de la cual teníamos muchas expectativas. Yo cancelé un préstamo que iba hacer pero lo cancelé porque no me gustó la actitud… ‘Mi hogar renace’ tiene los contratistas, toman los contratos, se van y subcontratan y todo está atrás. Además, hay que decir que también está la actitud del gobierno… que es el gobierno más nefasto que ha tenido Puerto Rico”, expresó Guadalupe.

El líder comunitario se mostró preocupado por los pacientes de diálisis porque él puede dar fe, ya que vivió la experiencia.

“Todavía el grupo de diálisis pasa por una dura situación. Puedo hablar con autoridad porque yo fui dializado. Lo de diálisis está cerrado y los pacientes tienen que ir a la Isla Grande y esto significa gran sacrificio de gente enferma que tiene que estar viajando a la isla. Hay preocupación, no solo por los pacientes, si no por los mismos empleados que son dos; se han quedado en el aire… no tenemos hospital”, manifestó.

Señaló que sobre 60 personas murieron a consecuencia directa e indirecta, tras el paso de los huracanes Irma y María. También, Guadalupe, responsabilizó a al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, como legislador del área.

“Johnny ha sido el verdugo de Vieques… cuando viene a Vieques viene escondido. Él sabe que se le va hacer difícil sus promesas, porque él mismo fue quien fastidió y destruyó el servicio de lanchas. Si me preguntan quién es el primer culpable de los problemas de las lanchas, es Johnny quien ha vivido políticamente de ese servicio”, criticó el líder viequense.

Guadalupe dijo que Méndez hace proyectos y después “los echa para atrás”. Lo que a juicio del líder comunitario representa el estancamiento y los problemas de nunca acabar con el asunto de las lanchas.

“Él sometió una vez el proyecto 2571 para que se hiciera una elección aquí en Vieques para ver lo de la ruta corta; y después, se le sentó encima. Para empezar, el término ‘ruta corta’ está mal, equivocado, porque no es verdad lo de ‘ruta corta’. Es corta para las lanchas, pero para los seres humanos que caminamos es súper larga. Nadie llega allá a pie. Para nosotros es mejor salir de Fajardo. Esto lo que va a traer es mucho a daño la economía de Fajardo… acabará con la economía de mucha gente. Ceiba progresará y Fajardo desaparecerá”, dijo.

Explicó que para Culebra eso de la ‘ruta corta’ será desastroso. Según su punto de vista lo que hacen con Culebra es imperdonable. Señaló que apoya en todo a Culebra, porque es injusto lo que harán.

“Escuché a unos economistas decir que todo esto lo están haciendo con un estudio que se hizo en 2010, y es necesario hacer estudios nuevos después de los huracanes, porque como dije, en Vieques hubo unas 60 y pico de muerte, más de 60 personas murieron tras el paso de los huracanes; y además, hay mucha emigración. Con Irma y María todo esto cambió. Tanto que critican los gobiernos de América Latina y aquí son peores”, terminó diciendo.