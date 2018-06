Presidente de la Cámara contesta carta de la Junta de Control Fiscal

SAN JUAN – “Por Puerto Rico estoy dispuesto a dar la vida. Pero no estoy dispuesto a darla ciegamente”, así respondió el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, a una misiva enviada, por parte de la Junta de Control Fiscal a la Comisión de Gobierno de dicho cuerpo legislativo la cual se encuentra evaluando en vistas públicas los méritos de derogar la Ley 80.

“Yo soy una persona que siempre busco los consensos, no imponer. Pero cuando tú tienes unas expresiones de la gente que representa la Junta de Supervisión Fiscal, cuando tú tienes unas expresiones de su Presidente que lesionan las intenciones o el trabajo de los legisladores de este país, funcionarios electos, escogidos por el pueblo, no nombrados, electos, que tienen una responsabilidad constitucional con el pueblo de Puerto Rico, primero que todo, de velar por los más desprotegidos, y se hacen ese tipo de expresiones (carta), pues sencillamente eso molesta. Uno trata de lidiar con eso, pero una carta con amanezcas, más molesta todavía”, comentó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Las expresiones del presidente de la Cámara surgieron durante una entrevista radial en horas de la mañana por la cadena Notiuno 630 AM.

“¿Porque la Junta no puede trabajar con una propuesta que tiene la Legislatura donde deroga la Ley 80, pero de una manera prospectiva? ¿Qué razón hay detrás de eso? Yo hablo con la gente a diario, converso con ellos, escucho sus inquietudes, veo el dolor que ellos tienen muchas veces por situaciones particulares, y eso es lo que nos brinda la sensibilidad para tomar las decisiones. Nosotros no las tomamos en Ucrania, no las tomamos encerrados en la oficina. Nosotros estamos atendiendo las inquietudes del pueblo, nosotros los convencemos y entonces tomamos una decisión informada, no meramente con números fríos que ciertamente no son la realidad de lo que está viviendo el pueblo puertorriqueño”, agregó el presidente cameral.

“Invito a que nos reunamos. Tenemos que buscar alguna alternativa que sea viable donde el Ejecutivo, la Junta y la Legislatura nos sentamos cómodos. Pero no podemos sencillamente decir que si no jugamos nos llevamos el bate, la bola y los guantes. Vengan y convénzanos. Yo por Puerto Rico estoy dispuesto a dar la vida, pero no estoy dispuesto a dar la vida ciegamente”, finalizó diciendo.