Profesionales de seguridad y emergencias comparten experiencias y planes a corto y largo plazo tras del huracán María sobre la Isla

SAN JUAN – La Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad realizó hoy la primera mesa redonda con miembros del sector privado. El evento se llevó a cabo en las facilidades de Kinbird Innovation Center de la Universidad del Este en Carolina.

El presidente de la Asociación, Nazario Lugo Burgos explicó que la actividad sirvió para intercambiar impresiones, experiencias y recomendaciones tras el paso del huracán María sobre la isla el pasado mes de septiembre. “Subestimamos cómo el fenómeno atmosférico nos podía afectar. Hay que hacer un llamado para que la ciudadanía debe prepararse no menos de una semana ante la amenaza de un huracán. Los planes que se preparan para enfrentar emergencias no es solo uno de cumplimiento, sino que debe ser implementados y debe haber mejor comunicación entre las agencias estatales y federales para lograr una objetividad del conocimiento que todos tenemos”.

Los representantes del sector privado que estuvieron presente en el evento se encuentran: La Farmacéutica Merck, la Asociación de Detallistas de Gasolina, la Asociación de Hoteles, Saint James Security, Genesis Security y la Universidad del Este. También participaron de la mesa redonda los exdirectores de Manejo de Emergencias, Epifanio Jiménez y Ángel A. Crespo Ortiz.

Roberto Morales, en representación de Genesis Security, señaló que se debería establecer un plan de categorías para identificar los planes de acción y así poder trabajar con infraestructura crítica. Mientras que Liz Flores, quien representa a la compañía de seguridad Saint James, señaló que mucho de su personal no pudo llegar a trabajar por la falta de combustible y tuvieron que invertir gran cantidad de dinero para comprar diesel y mantener operante sus oficinas.

Pablo Maestre, director de seguridad de la Farmacéutica Merck de Carolina dijo que fue triste que dejaron a un lado a los sistemas de comunicación KP4, ya que ellos deben estar en la primera fila de batalla en cualquier tipo de emergencia. Por otro lado, explicó que tuvieron que mover 400 camiones para mantener funcionando la farmacéutica, ante una difícil situación que se encuentra puertos.

Juan Gerardo Colón, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, manifestó que durante la emergencia tuvieron que hacer mil y un malabares para distribuir combustible. Según Colon, suministraron constantemente gasolina a la policía estatal y municipal para que la ciudanía no quedara desprovista de seguridad. Sin embargo, el funcionario se mostró defraudado con el Gobierno porque no recibieron ayuda durante la emergencia. “En vez de darnos la mano, el gobierno se dedicó a multar las gasolineras y no nos brindaron orientación para sobrellevar esta situación luego de María”.

Carlos Martínez, en representación de la Asociación de Hoteles, dijo que con el episodio del huracán Georges le dieron al país 19 años para que prepararnos ante otro fenómeno atmosférico, lo que no se vio con María. También confrontaron ciertos problemas con el suministro de combustible y alimentos para que los hoteles operaran. “Debe haber una declaratoria del gobierno para darle apoyo a las compañías de seguridad privada y puedan ayudar a la isla en cualquier tipo de emergencia. De esta manera se podría evitar robos y saqueos en establecimientos comerciales”.

Por su parte, José machuca, director de seguridad de la Universidad del Este, dijo que la institución está a la disposición de aportar con sus recursos para ayudar al sector privado y publico para atender todo tipo de emergencia.

El ex director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias Epifanio Jiménez indicó es vital que dentro de los planes del sector privado haya un acuerdo con el Negociado de Manejo de Emergencias para enfrentar cualquier tipo de emergencia. “A nivel del hogar, el gobierno y el sector privado subestimaron la fuerza del huracán María. Por lo tanto, siempre hay que trabajar el peor de los escenarios”. Jiménez recomendó que las escuelas que están próximas a cerrar deberían convertirse en refugios permanentes.

Mientras que el ex jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo Ortiz Puerto Rico destacó que la Isla se encuentra como si María pasó por la región hace dos semanas, en el sentido que muchos municipios no han podido levantarse para regresar a la normalidad. “El Gobierno debe abrir las puertas a los ex directores de Manejo de Emergencias para aportar en el reporte final de lo ocurrido antes, durante y después del huracán.

Lugo anunció, además, que el dos de mayo se realizará el evento “Reconstruyendo a Puerto Rico Eficiente y Resilientemente. Para el mes de junio se celebrará la Segunda Conferencia de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad. Para más información pueden comunicarse al 787-418-0105 o a info@amepspr.com.