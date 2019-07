¿Qué hacer para lograr que mi perro recupere su energía?

Algunos perros serán siempre cachorros de corazón, sin embargo otros comienzan perder su energía y motivación a contar desde los siete años, edad en que muchos consideran inicia la última etapa de sus vidas: la vejez. Para muchos caninos, las ganas de jugar y estar activos se reducen, al tiempo en que empiezan a dormir más horas y preferir pasar su tiempo echados.

¿Eres de los que crees que la edad de tu mascota es solo un número? Con un poco de tu ayuda, tu perro puede recuperar lo que ha perdido, así tener la posibilidad de vivir una vida más plena durante sus últimos años.

Alentar a tu perro anciano a emocionarse como lo hacía cuando era cachorro puede ser difícil.”

1. Motivando a tu mascota a socializar

Mantenerse socialmente activos es muy beneficioso para ellos, no olvides que por naturaleza los perros buscan pertenecer a una manada.

Dentro de los cuidados perros ancianos es muy importante que prestes atención a que no se aisle de otros animales cuando sale a pasear, oportunidad que puedes aprovechar para que comparta con otros. Esto ya que, en especial cuando están en interacción con cachorros, pueden motivarse a estar más animados porque los de menor edad siempre buscarán jugar y divertirse juntos.

2. Cuidados perros ancianos

Desde los siete años, la glucosa en la sangre de tu mascota (si es alta) comienza a alterar funciones como la memoria, niveles de energía, y tiempo de reacción y alerta.

La alimentación de tu mascota ‘senior’ es vital no solo para su vitalidad física, sino que también para su estado de ánimo. Ya llegada cierta edad, debes comenzar a alimentarlo con pellet especial para ellos, en lo posible cuya fórmula sea baja en carbohidratos (estos son azúcares que se convierten en glucosa) y orientada a mantener su cuerpo y mente en buenas condiciones.

3. La importancia de la estimulación cognitiva

El dicho popular “perro viejo no aprende trucos nuevos” no es cierto, ya que con esfuerzo, dedicación y tiempo no solo puedes enseñarle nuevas cosas a tu mascota ‘senior’, sino que también ayudarlo a trabajar más su mente. Esto es importante para desacelerar el envejecimiento cerebral y además mantenerlos ocupados.

La plasticidad cerebral es un fenómeno que se da en todos los mamíferos, y los perros no son excepción: mientras más práctica de cierta conducta, más fácil resulta luego adquirir otras.

4. Enséñale sobre nuevas actividades

Alentar a tu perro anciano a emocionarse como lo hacía cuando era cachorro puede ser difícil, sin embargo es más fácil lograrlo si lo haces en ambientes nuevos. Explorar nunca dejará de ser interesante para los caninos, ya que la curiosidad es un rasgo natural que tienen por instinto y que hará que lugares desconocidos le llamen la atención. No es necesario ir tan lejos, un nuevo parque, la playa o campo, e incluso recorrer calles y caminos diferentes a los usuales hará la diferencia.

Ofrecerle también otros juegos y pasatiempos lo puede ayudar a recuperar su capacidad de asombro.

5. Muéstrale tu cariño y atención

Tanto cachorros como perros ancianos disfrutan y buscan tu atención de igual forma. Disfruta sus últimos años juntos y demuéstrale que aún tiene tu cariño mediante gestos como alegrarte con su presencia, acariciarle la pansa, darle premios de comida que le guste, etc.

6. Visitas al veterinario

Finalmente, muchas veces la falta de actividad de un perro anciano puede deberse a dolencias o enfermedades silenciosas que pueda estar padeciendo. Llevarlos al veterinario con frecuencia cuando llegan a la edad senior debe ser una de tus prioridades, ya que además te asegurará que tu mascota está sana y que no sufre de algo que le está quitando la alegría y la motivación.