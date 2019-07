Reacciona Alcaldesa de Loíza tras polémico ‘chat’: “Es que nunca sintieron miedo, frío y mucho menos hambre”

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, envió unas emotivas expresiones tras el escándalo que rodea el gobierno central, al salir a la luz pública, unas comunicaciones electrónicas donde el gobernador, Ricardo Rosselló, y otros fucionarios de la actual administración, hacen reveladoras y poco prudentes declaraciones en torno a personas y diferentes situaciones del gobierno y la vida cotidiana.

“Después del Huracán María tuve la oportunidad de llegar al Centro de Convenciones, donde ubicó el COE, en cuatro ocasiones.

Llegué agotada, con el corazón hecho pedazos y destruida – mi pueblo estaba devastado, sin luz, agua, techos y muchos con hambre. Salí de allí más destruida, allí había luz, aire acondicionado y mucha comida (Lo sé pues frente a nosotros pasaron carrito llenos de comida y mucho más). Me encontré con alcaldes de todo Puerto Rico que nos abrazamos llenos de dolor y con el mismo sentir, aquello se apartaba de la realidad. Los del chat, no sé cómo, ya tenían el mismo chaleco – ostentoso y con un visible logo. Reían y en su cara no había ni una pizca de preocupación. Cada vez que iba, me sentía menos atendida y entendida. La cuarta vez dije “no vuelvo, esta gente no entiende de lo que se trata, esta falta de sensibilidad me mata”. AHORA LO ENTIENDO MEJOR – enajenación total de la realidad de las necesidades del pueblo, es que nunca sintieron miedo, frío y hambre. En nuestro caso, llegó mucha ayuda de fundaciones, organizaciones, artistas, iglesias, la comunidad Judía y congresistas (igual buscones), lo que nos ayudó a no echar de menos a ese grupúsculo engreído.

Jugaron a gobernar, y una mala jugada, sacó la verdad a la luz y puso al descubierto su vileza.

Los próximos días serán cruciales para Puerto Rico. Es posible que nos gobierne una persona por sucesión y no electa por el pueblo y qué tal si por ello mismo, supere todas las expectativas (solo digo). Las personas responsables para que esa sucesión sea viable y la que sea la persona adecuada, estoy segura que lo harán poniendo a Puerto Rico primero,

Hay que cerrar este capítulo para dar paso a uno lleno de esperanza. En Puerto Rico hay muchos hombres y mujeres (de todas las ideologías y partidos) con la capacidad para echar adelante este país. Incluyendo una juventud preparada, inteligente y sin ínfulas de grandeza; por cierto ellos no son “hijos talentosos”, sino hombres y mujeres de bien, que están deseosa de servir y servir bien. Así nos ayude Dios”, fueron las expresiones de la mandataria municipal de Loíza.