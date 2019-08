TRUJILLO ALTO – Tras su convincente triunfo sobre el filipino Vic Saludar el pasado sábado, el puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez recibió, el pasado martes, la faja de campeón mundial de la OMB en las 105 libras en una actividad efectuada en la casa alcaldía de Trujillo Alto.

“Todavía estoy súper emocionado. Cuando vi el video (de la pelea) me dio sentimiento. Nada de esto no fuera posible si no fuera por mi hermano (Bernard Lebrón). Lo veía a él tratando de bajar de peso, decía que quería seguirlo. Yo me hice campeón, pero detrás de mí hay una humildad que reconoce a quienes me dieron la oportunidad. Me hice campeón en el momento perfecto. Seguiré trabajando fuerte y me tocará mantenerme”, expresó Méndez, de 22 años.

Bimbito Méndez (14-1, 5 kos) se impuso por decisión unánime sobre Saludar (19-4, 10 kos) para convertirse en el tercer boricua en la historia monarca de las 105 libras uniéndose a Iván “Iron Boy” Calderón y Álex “El Nene” Sánchez, además de quedar como el único boricua (masculino) con cetro mundial en estos momentos.

El presidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel manifestó que “ahora es que va a ser difícil para ti porque tienes que mantener el título y eres ejemplo para los niños para ser un buen ciudadano. Esa es la responsabilidad que asumes hoy. Cualquiera puede ser campeón mundial, pero no todos se sostienen como campeones”.

Mientras, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se mostró orgulloso con el tercer campeón mundial que proviene de su pueblo, Bimbito Méndez, que entra a la historia de Trujillo Alto junto a los otros titulares José “Cheíto” Ruiz y José “Carita” López.

“Ver un hijo de este pueblo coronarse campeón mundial me llena de orgullo, porque hemos visto crecer a Bimbito en el boxeo y conocemos lo mucho que trabajó para alcanzar esta meta, y hoy gracias a Dios y a su determinación, puede celebrar junto a su pueblo el título mundial, uniéndose a la gesta de sus otros compueblanos José “Cheíto” Ruiz y José “Carita” López”, dijo Cruz Cruz.

Próximamente se anunciarán los planes del nuevo campeón.