Regresa en su Quinta Edición el Senior Prom más grande de Puerto Rico

SAN JUAN – El 12 de mayo el Centro de Convenciones se convertirá en la reunión más grande de clases graduandas en PR, cuando regresa en su quinta edición Magic Senior Prom. Sobre más de 25 mil personas han disfrutado de este maravilloso evento y La edición del 2018 contará con la participación especial de la agrupación Algarete, Los Rabanes, Johnny Ventura y Rubén Dj, creador del éxito La Escuela, además del DJ Joaquín Opio.

El Magic Senior Prom 2018 recibirá en un espacio mucho más grande que sus ediciones anteriores, a los cientos de asistentes que revivirán “ los mejores años de su vida”, cuando formen parte del party más grande que este año incluirá nuevas experiencias como; el área del copiloto del Tio Nobel, una pista de Big Wheels, el wall de las revistas de la época , el Yoyo Gigante y un Candy Store , entre otros.

El party contará con música para todos los gustos, empezando con la participación especial de El Caballo Jhonny Ventura, que pondrá a mover las caderas de todos los amantes del merengue. Llegará a la Isla también la agrupación panameña de ska punk, Los Rabanes. De Puerto Rico será La Banda Algarete la encargada de ponerle sazón al evento cuando con su rock en español deleiten al público con sus éxitos. Y para completar la noche, Rubén DJ llegará para interpretar el éxito que todos recordamos,

“La Escuela”. La música de los 80 y 90 llegará de la mano del DJ Joaquín Opio.

El evento cuyas puertas abrirán a las 8:00pm contará este año con 7 entradas generales, ( triplicando las de años anteriores)y una entrada para el público VIP que será aparte. La cantidad de barras en esta edición también aumentarán, simplificando el flujo dentro de la actividad. Habrán siete áreas Vip que contarán con área reservada y separada con vallas para mayor visibilidad, servicio de mozo en área con barras exclusiva, área con muebles y cocktail tables (first come first seat). En adición el Magic Senior Prom ofrecerá un área Ultra Vip en el área del “mezzanine” de frente a la tarima en el Segundo piso, esta area incluye un trago .

El evento va dirigido al público que bailó, brincó y cantó con la música del 80 al 99. En definitiva una experiencia que invita al público a vivir con sus compañeros de la “high”, para disfrutar de la música de sú época favorita, en un ambiente que seguro les transportará a la mejor etapa de su vida.

Definitivamente una noche en la que podrán revivir el adolescente que vive en ellos.

El Magic Senior Prom dará inicio a las 8:00pm y se llevará a cabo en el Hall B del Centro de Convenciones. Para información y boletos los interesados pueden accesar www.ticketpop.com.