Reinicia el programa del reciclaje en Trujillo Alto 

TRUJILLO ALTO – Con en fin de continuar las iniciativas a favor del medioambiente y reducir la cantidad de desperdicios sólidos, el alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, Hon. José Luis Cruz, anuncia que a partir del 9 de julio de 2018, iniciará nuevamente el recogido de materiales reciclables en la zona urbana del municipio.

El próximo 9 de julio, el Departamento de Control Ambiental comenzará con el recogido residencial de materiales reciclables.”

“Luego del paso del huracán María, confrontamos algunos problemas operaciones con el recogido del reciclaje residencial. No obstante, logramos encaminar nuevamente este programa, el cual de manera efectiva, estará en función el próximo mes. Por tanto, exhortamos a la comunidad a que se una a este esfuerzo para lograr la disminución de los desperdicios sólidos en nuestro entorno y a su vez, apoyar la conservación ambiental”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

Los materiales aceptados serán: cartón corrugado (libre de plástico, limpio y seco), periódicos (sin revistas, ni “shoppers”), papel (limpio), plástico tipo 1 y 2 (libre de residuos y sin etiquetas), latón (limpio y sin etiquetas) y aluminio. Los mismos, deben colocarse en contenedores propios para reciclaje o en bolsas, de forma mixta y tienen que ser colocados en la acera la noche antes del día que el camión de reciclaje pasa por su comunidad, según las rutas establecidas. Se recomienda que los cartones vayan al fondo del contenedor para evitar que se mojen.

Por otro lado, en las áreas donde todavía no hay una ruta establecida, los residentes pueden llevar su reciclaje al Centro de Depósito Comunitario, que ubica en los predios de Obras Públicas Municipal, en la carr. 8860 del Barrio Saint Just, de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 2:00 pm.

Para más información se puede comunicar con el Departamento de Control Ambiental al (787) 283-6320.

Rutas establecidas:

Lunes

Ciudad del Lago

Saint Just

Villas de Trujillo

Villas de Caney

Sunville

Wonderville

Encantada

Pacífica

L’Antigua

Antillana

Primavera

Martes

Plaza del Parque

Ciudad Universitaria

Haciendas de Carraízo

Villas de Carraízo

Terrazas de Carraízo

Cimas de Villas

Lomas de Santa Marta

La Cima

La Regata

Encantada

Entre Ríos

Parque del Río

Parque del Monte

Alta Villa

Miércoles

Parque Monte Bello

Lourdes

Monte Bello Estates

Rincón Español

Alturas de Fairview

Brisas de Carraízo

Paseo Las Cumbres

Montecillo II

Encantada

Valle San Juan

Riachuelos

Río Cristal

Bosque del Lago

Jueves

Round Hill

El Conquistador

Lago Alto

Terralinda Estates

Mansiones San Rafael

Valle San Rafael

Estancias San Rafael

San Rafael Estates

Colinas de Fairview

Golden Hills

Viernes