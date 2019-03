Representantes del PNP catalogan como “hueco y separatista” mensaje de Carmen Yulín

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) le salieron al paso el viernes a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, catalogando como “hueco, sin ideas, separatista y desconectado de la realidad”, el mensaje que ésta emitiera esta tarde.

Los legisladores, encabezados por el portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, Urayoán Hernández Alvarado, también dijeron que “el mensaje deja claro que ella buscará la republica asociada, con una ciudadanía puertorriqueña como su pilar”.

“Fue un mensaje hueco, sin ninguna idea que sea realizable, pues tuvo siete año para hacer algo de lo que dijo en San Juan y jamás lo hizo. Este mensaje de hoy fue uno para las gradas, para lanzar una candidatura que no tiene apoyo ni dentro del Partido Popular Democrático. La manera que se expresó deja mucho de desear”, señaló Hernández Alvarado en declaraciones escritas.

“Que la alcaldesa ataque el Presidente de la Cámara deja claro que ella no practica lo que dice. Dijo que no entraría en ataques, que buscaría alianzas, pero no lo hizo. Por el contrario. No vamos a permitir los ataques personalistas, eso no va a pasar. Como tampoco, que obligue a la gente hace lo que ella quiera, como hizo hoy, obligando a los asistentes a repetir lo que ella quería”, agregó el legislador.

Mientras que el representante, José Aponte Hernández, destacó que “la dirección que ella quiere llevar a Puerto Rico es hacia la separación completa de los Estados Unidos. El pueblo tiene que saber que un voto para ella es un voto para la separación”.

Sobre la propuesta de una asamblea constitucional de estatus, dijo que “es un ejemplo más de el proceder de la Alcaldesa para limitar la expresión directa del pueblo”.

“Es un mensaje antidemocrático, pues el pueblo ya se ha expresado sobre el asunto del estatus político y ella no lo ha querido reconocer. Lo que trata de hacer es buscar un resultado favoritico a su postura separatista, excluyendo al pueblo”, concluyó Aponte Hernández.