Rosselló Nevares: “No se renuncia al trabajo iniciado”

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares continuó durante el día de ayer realizando reuniones con miembros de su equipo de trabajo y jefes de agencia, al tiempo que adelantó el esfuerzo de reestructuración gubernamental que anticipó hace unos días, y que será anunciado próximamente.

“He sostenido reuniones de evaluación de funcionarios de gobierno así como conversaciones con otros que se agregarán al equipo. Me encuentro realizando una evaluación profunda que permitirá que se cumplan los objetivos de gobernanza, obra pública y servicios a nuestro pueblo”, dijo el gobernador.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó.

Asimismo, se informó que Rosselló Nevares ha estado trabajando en varias iniciativas de rendición de cuentas y transparencia para combatir la corrupción. Estas serán dadas a conocer en el transcurso de esta semana.