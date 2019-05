Salen a donar por Kamila

(Foto/Suministrada)

FAJARDO – El llamado se hizo y la gente no dudo en llegar, 200 personas se enlistaron para donar sangre a la niña fajardeña Kamila Mercado Osorio. El Complejo Deportivo sirvió como banco de sangre ambulante para la donación que requiere la niña que fue diagnosticada con Leucemia Linfoblástica de Células T.

En ocasiones la vida sorprende de manera abrupta y así le ocurrió a Carlos Mercado, padre de Kamila, una niña de 11 años, deportista, estudiante, muy activa, alegre, que hasta hace menos de un mes llevaba una vida normal, sana y saludable. Mercado relata que su hija tuvo un episodio de vómitos y la llevó al hospital, estaba deshidratada.

Sin embargo, luego de varios análisis en un hospital de Fajardo, la niña fue traslada al Hospital Pediátrico, allí continuaron los exámenes médicos y al paso de una semana los médicos le dieron el diagnostico de la niña. “Es algo que uno no espera escuchar, se me cayó el mundo. Lo más difícil que me ha tocado vivir, el momento más duro fue ver a mi hija entubada, eso no se me va a olvidar nunca”, manifestó Mercado.

Según explicó, el proceso de entubar a la niña fue solo por precaución. Continuaron haciendo estudios y comenzaron a darle el tratamiento para la Leucemia. De inmediato le solicitaron donación de sangre y plaquetas.

Kamila es una niña muy querida en el pueblo fajardeño al igual que su familia, la pequeña lleva tres años jugando voleibol en el Torneo de Colores del Municipio. Inmediatamente, la primera dama del pueblo, Diana Méndez, se hizo parte del proceso colaboró para hacer la donación a través del Banco de Sangre de Puerto Rico.

“Hoy es el día de dar amor por Kamila y así ha sido. No hay palabras que pueda expresar nuestro agradecimiento a la masiva respuesta a la convocatoria que hicimos para que donaran sangre y plaquetas para nuestra Kamila. A la 1:30 de la tarde ya no pudimos aceptar más personas porque al Banco de Sangre no les daría tiempo, ya teníamos 200, y eran las 5:00pm y aún no terminaban. Que orgullosa me siento de mi gente de Fajardo y pueblos limítrofes que hicieron suya nuestra petición por Kamila. Gracias a todos”, manifestó la Primera Dama.

Méndez hizo un llamado a todas esas personas que acudieron a donar sangre y no pudieron, por la avalancha de personas que acudió, a que no se desanimen y vayan a donar al Banco de Sangre. Allí pueden decir que va a nombre de la paciente Kamila Mercado Osorio y pueden hacer su donación.

Por su parte, el papá de la niña también expreso su agradecimiento a las personas que se identificaron con su dolor y acudieron a donar sangre. Asimismo, agradece cada una de las oraciones por su hija. “Agradezco al pueblo y los exhortó a seguir donando, hasta que uno no está en esta situación no sabe de las necesidades de las demás personas y allí en el hospital Pediátrico hay niños con muchas necesidades”, manifestó Mercado.

Kamila lleva tres semanas en el hospital, ya está recibiendo su tratamiento y según dijo su papá lo está asimilando bien. Además, dijo que el pronóstico de recuperación de esta enfermedad, en las niñas, según los oncólogos es de un 90%. Al momento se espera que Kamila esté en tratamiento por un periodo de dos años.