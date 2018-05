Santander informa horario de operaciones para el próximo lunes en Plaza Carolina y otras sucursales

SAN JUAN – Este lunes, 28 de mayo, que se conmemora el Día de la Recordación, Banco Santander ofrecerá servicio a sus clientes en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las sucursales que están ubicadas en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe en Ponce, Plaza Del Sol en Bayamón, Parque Escorial en Carolina y The Outlets at Montehiedra.

Las oficinas centrales, Santander Insurance Agency y Santander Securities permanecerán cerradas.

El martes, 29 de mayo Banco Santander y filiales retomarán su horario regular, como de costumbre.

Los clientes del banco pueden también realizar transacciones a través del app ‘Santander PR’ desde su smartphone o tableta, mediante el servicio de banca en línea ‘Santander eBanking’-accediendo a www.santander.pr desde su computadora- o a través de una llamada a ‘Banco en Casa’ al 787-281-2000 o 1-800-726-8263.