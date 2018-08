Secretaria de Educación dice que convocatoria de 1,500 plazas responde al poco interés de los maestros registrados en el sistema

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher dijo el lunes que la convocatoria de 1,500 plazas responde a la falta de interés de los recursos en los registros para los puestos disponibles.

“Como, por ejemplo, la idea de poner dos recursos en kínder. Yo tengo recursos en el Registro, pero hay muchas personas que no están dispuestos a coger cualquier puesto. Así que me dicen que no, o declinan el puesto y yo necesito reclutar más. Con esta nueva convocatoria lo estoy abriendo a personas que quizás no lo hubiese intentado con el registro normal”, dijo Keleher a preguntas de la prensa.

“En los reclutamientos para escuelas especializadas, hay gente que son recursos de plazas y cuando los seleccionan en las escuelas especializadas, dejan la plaza y se van a la escuela especializada y eso me provoca una vacante. Así que mi reclutamiento va más dirigido a poder responder y tener recursos demás, para cuando esas cosas pasen”, añadió.

Sobre el tema de los vagones, la secretaria mencionó que una vez culminen las labores de reparaciones en las escuelas, proyectadas para concluir en el mes de diciembre, es posible que los mismos se mantengan en los planteles.

“Si en la segunda ronda, vuelvo a repasar por las escuelas cosas que no fueron identificadas en la primera ronda, no tengo problema en pedirle a FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) más dinero para atender más cosas”, mencionó.

Además, una vez completadas las labores de reparación de las escuelas, los vagones se pueden utilizar, por ejemplo, para dar terapias a estudiantes.