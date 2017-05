Secretario de Estado aclara que la Ley Seca no aplicará durante la consulta plebiscitaria

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín, aclaró hoy que la Ley Seca no aplicará durante la consulta plebiscitaria que se llevará a cabo el 11 de junio.

“La Ley Electoral estipula que la Ley Seca aplica en elecciones generales. Lo que se llevará a cabo el 11 de junio no es una elección general, sino una consulta de estatus. Desde la semana pasada, la Fortaleza expresó a la Comisión Estatal de Elecciones que no se aplicaría la Ley Seca al evento del 11 de junio. Por tal razón, los comercios que vendan bebidas alcohólicas podrán operar con normalidad este próximo 11 de junio. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no desea que bajo ningún concepto se afecte el comercio o la actividad del sector productivo de nuestra sociedad, por lo que dio una directriz clara sobre este particular”, expresó el titular de Estado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Ramón Leal III, aplaudió la decisión del gobernador y expresó que “si Puerto Rico está disponible para hacer negocios, tenemos que desencadenarnos de leyes arcaicas que van en contra del desarrollo económico. Nuestros comerciantes necesitan certeza y estabilidad en la forma en que se aplican las leyes que tocan nuestro comercio. Agradecemos a nuestro gobernador por tomar una postura sensata y buena para todos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, señaló que “nos sentimos sumamente complacidos con la acción del gobernador y nuevamente se demuestra que Puerto Rico está disponible para hacer negocios”.