¿Será un juanete?

(Foto/Suministrada)

Dr. Egidio Montanile, DPM

Cirujano Podiatra



Si usted es de los que observa un zapato bonito en las tiendas y de momento mira hacia abajo y se fija en sus pies considerando que no podrá usarlos por causa de un juanete, considere nuevamente sus opciones. ¿Cómo sabes que es un juanete? Típicamente impide hacer las actividades normales y es difícil encontrar un zapato que calce adecuadamente.

Los juanetes son más comunes en mujeres que hombres, salen a cualquier edad. Sus causas:

La mayoría de los juanetes es por causas hereditarias. Hay personas que nacen con huesos anormales en los pies que son más propensos a formar juanetes.

La forma de caminar puede llevar a presiones sobre el pie y dentro de él.

El uso del calzado inapropiado puede empeorar la condición y causar dolor, porque comprime los dedos y no ajustan bien. Por ejemplo, una mujer que utiliza zapato alto con la punta muy estrecha puede llevar a formar juanetes en su pie.

Personas con pies plano o arcos del pie bajos.

Pacientes artríticos o enfermedades inflamatorias de las articulaciones.

Esfuerzo excesivo en el pie, como el caso de los bailarines de ballet u otros que siempre están de pie.

Heridas en el pie, desórdenes musculares o deformidades congénitas.

El diagnóstico del juanete usualmente se hace observándolo, pero una radiografía es sumamente importante para el podiatra ver los ángulos que ha tomado el hueso en su dedo. La radiografía nos dirá cuan distinto es el juanete, por lo tanto la cirugía seleccionada por el podiatra será la dirigida a ese tipo de juanete.

Si usted identifica tener un juanete, debe llamar a su médico para una cita y mientras:

Considere descansar sus pies Cambie el calzado, sobre aquel que utiliza a diario ya sea para su hogar o trabajo. Utilice un calzado más amplio para sus dedos, de manera que no apriete. Si tiene plantillas, utilícelas para separar los dedos. En su casa ande descalzo o utilice un calzado cómodo. Puede acolchar el juanete con vendas o protectores para protegerlo.

La opción quirúrgica para el juanete es la más eficiente por eliminar la protuberancia ósea que se ha creado, pero en muchos casos eso no será suficiente. En la mayoría de las deformidades hay que hacer un alineamiento en el metatarso y/ o del hueso del dedo gordo para evitar que vuelva a salir y tener un mejor resultado a largo plazo. El podiatra podrá eliminar el agrandamiento del hueso, y rehacer el alineamiento normal. Esta cirugía se puede hacer de manera ambulatoria. Se puede utilizar anestesia local, lo cual no requiere que usted esté en ayuna, por lo que podrá ser atendido a la hora que desee, saldrá caminando con un calzado especial, regresará a su casa el mismo día con todas las indicaciones necesarias que garantizarán su recuperación.

La mayoría de los pacientes suele estar a tres semanas de la cirugía utilizando calzado deportivo y en dos meses recuperados de la cirugía. La recuperación depende del procedimiento. En promedio dura de tres semanas a tres meses. Dado que se puede utilizar en la operación una anestesia local a largo plazo y un anti-inflamatorio antes de finalizada la cirugía, habrá solo un poco de molestia. La mayoría de los pacientes no se quejan de dolor fuerte. Al cabo de unas semanas podrá volver a mirar la vitrina de aquella tienda y decir: Me los voy a probar, me encantan y sé que me los podré poner y lucir como siempre quise cómodamente.

(El Dr. Egidio Montanile DPM es cirujano podiatra en Podiatry Center y facultativo del Centro de Cirugía Ambulatorio del Pie en Santurce. Tel. 787-724-0871. www.podiatrycenterpr.com).