Spanish Broadcasting System reitera que despido de Angelique “La Burbu” Burgos fue por abandono de empleo

MIAMI – Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQX: SBSAA) en Puerto Rico confirmó el pasado viernes que no renovará el contrato del talento Angelique “La Burbu” Burgos, quien fungiera de animadora en el programa radial “El Goldo y La Pelúa” de La Mega 106.9FM/ 95.1FM. La determinación se llevó a cabo luego de que Burgos no regresara a sus labores a más de un mes de que expirará su período de maternidad, lo que es considerado como abandonó de empleo.

Noticia Relacionada:

La Vicepresidente de Recursos Humanos de SBS, Maggie Necega informó hoy que el período de maternidad del talento Angelique “La Burbu” Burgos comenzó el 1ro de septiembre y se extendió hasta el 27 de octubre, 2017 donde se cumplieron las ocho semanas estipuladas por ley. El tiempo adicional lo tomó Burgos sin haberlo solicitado y mucho menos aprobado o autorizado por la empresa.

“Con estos datos pretendemos llevar la información correcta relacionada a la salida de la Sra. Burgos del programa ‘El Goldo y La Pelua’ y aclarar que nuestra empresa siempre ha respetado y defendido los derechos de todo nuestro personal ya que su bienestar es nuestra prioridad”, indicó Maggie Necega Vicepresidenta de Recursos Humanos de SBS. “Para nosotros fue una decisión difícil pero entendemos que el abandono de empleo es un asunto serio el cual ameritaba las acciones correspondientes.”

La empresa SBS continua con un sólido compromiso hacía la audiencia puertorriqueña quien durante tantos años le ha brindado un gran respaldado y su misión es y seguirá siendo llevar una programación de la más alta calidad para el agrado del pueblo boricua.