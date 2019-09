SAN JUAN – El Coronel José Caldero informó hoy que desarmó y suspendió de empleo a un Policía Municipal contra quien pesa una querella por violación sexual presentada por una ciudadana.

“Cualquier ciudadano contra quien se presente una querella tiene derecho a un proceso de investigación en el que se esclarezca todo lo relacionado con hechos que se le imputen. En este caso, se le imputa a un policía municipal haber cometido una agresión sexual contra una fémina. Hasta tanto no finalice la investigación o se presenten cargos, según el reglamento de la Policía Municipal, el policía municipal ha sido inmediatamente desarmado y suspendido de empleo”, destacó el también Comisionado de la Policía Municipal en un comunicado de prensa.

La querella está siendo investigada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal”.

Caldero explicó que “La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Estatal asumió jurisdicción sobre el caso”.

“Si a raíz de la investigación se llegaran a confirmar las imputaciones presentadas en la querella se aplicará el reglamento de la Policía Municipal en su forma más severa. La Alcaldesa y yo somos enfáticos en hacer cumplir la política pública de proteger la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de no tolerancia al abuso ni hostigamiento sexual. Para no afectar el proceso y hasta que no surja nueva información no emitiremos ningún otro comentario sobre este asunto”, concluyó diciendo el Coronel José Caldero. ###