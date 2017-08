Jonathan Montes: Talentoso del pentagrama

Vicente Toledo Rohena

redacción@presenciapr.com

El pianista puertorriqueño Jonathan Montes Ramos es un joven talentoso del pentagrama que identificó a edad temprana, en dónde, se encontraba su pasión. La misma era por las blancas y las negras; y la música que vive en él.

“Todo comenzó en la iglesia. Me gustaba ver a al organista tocar. Se llama Samuel Morales… me gustaba mirarlo y todo fue maravilloso porque él me permitía que me sentara a su lado para verlo tocar. Eso tuvo mucho que ver en mi interés por la música… además, mi abuelo tenía un teclado en su casa y solía tocarlo de oído”, dijo vía teléfono Montes, desde Los Ángeles, California, donde reside.

Luego de mostrar curiosidad por el piano, inició clases privadas las cuales no tomó mucho en serio por tener como competencia jugar béisbol. El próximo paso fue entrar a la Escuela Libre de Música de su natal Mayagüez, cuando comprendió de manera clara, que la música y el piano era su pasión.

“Mi llegada a la Libre de Música me despertó otras inquietudes. Comencé a descubrir otros estilos de música. Una de las razones por las que estoy ahora en Los Ángeles, es gracias a esa exposición de escuchar diversos estilos de música. Fue un viaje exquisito, viajar entre la salsa, jazz, lo clásico, americana y de todo un poco”, apuntó el pianista, que señaló a Papo Lucca y Herbie Hancock como sus dos grandes influencias.

“Tuve una experiencia fabulosa cuando me empezó la inquietud por tocar salsa. Cano Rosa, bajista de la Sonora Ponceña, me llevó a un ensayo de la orquesta, en casa de don Quique en Ponce. Quedé impresionado al ver tocar a Papo y eso fue mágico, instantáneo, me cautivo aún más el instrumento y el género. En el ámbito del jazz, admiro a Hancock, por su estilo y como a través del tiempo, se sigue ajustando a los cambios y su permanencia día a día”, sostuvo.

Posteriormente llegó la oportunidad de entrar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde estudio por dos años en el Programa de Jazz y Música Caribeña, con el profesor Luis Marín.

“Fue un tiempo grato y bonito. Mientras estudiaba comencé a tocar en la calle… conocí mucha gente buena. Pero quiero mencionar a dos personas bien importante en esos años; Samuel ‘Sammy’ Vélez (Son de Madre) y Humberto Ramírez. Trabajé mucho con ellos en ese momento… musicalmente, profesionalmente y personalmente aprendí muchísimo. Son de las personas que cada vez que hablas con ellos, es como tomar clases, porque aprendes mucho”, comentó el pianista agradecido.

Montes grabó en el más reciente proyecto discográfico del trompetista Humberto Ramírez ‘27’, donde realiza aportaciones excelentes como solista. El cd que contiene piezas exquisitas e inéditas de Ramírez, plasma claramente la forma fina y virtuosa de ejecutar del joven pianista. Montes brinda refrescantes solos en las piezas ‘Custer Street’ y ‘To my Son’; donde muestra dominio, creatividad y elegancia.

“Esta es la primera oportunidad que tengo de grabar con Humberto, pero sí había trabajado anteriormente con lo que es su ‘Jazz Proyect’, cuando vine de Los Ángeles a trabajar en lo que fue el concierto de su 20 aniversario, en el Centro de Bellas Artes en Guaynabo. La participación en el disco es una experiencia que se atesora… fue sin planificar mucho. Realmente lo del CD se da, cuando Humberto se percata que las personas que quería usar para la producción estaríamos de vacaciones en Puerto Rico. Fue un reencuentro de amistades. Un proceso de grabación muy bonito, donde todos aportamos de una manera u otra. Un verdadero honor”.

En Los Ángeles, Montes hace de todo un poco. Tiene un amplio mercado de posibilidades al no ponerse limitaciones con un solo género. Labora desde lo latino, fusiones, música americana y hasta cinematográfica, lo que le brinda la oportunidad de un trabajo constante. Ejemplo de esto, participa en una producción de hip hop americano que sale para la época navideña.

“Acabo de participar en la más reciente producción discográfica del bajista boricua Oscar Cartaya, ‘Bajo Mundo’; y actualmente estoy escribiendo para lo que será mi primer disco. Lo estoy trabajando poco a poco, sin prisa. Quiero que fluya. Me estoy dando el tiempo para lograr una producción como la quiero hacer. Que tenga jazz, música que presente mis raíces”, dijo Montes, quien culminó sus estudios en Shepherd University en Los Ángeles, con énfasis en música contemporánea.