Televisarán el esperado debut de Amanda Serrano en las Artes Marciales Mixtas

NUEVA YORK – Luego de convertirse en la única boxeadora profesional en ganar campeonatos mundiales en cinco categorías de peso, Amanda ‘The Real Deal’ Serrano ( 0-0 ) de Carolina, Puerto Rico, tendrá su esperado debut en las artes marciales mixtas el viernes, 13 de abril en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, California, cuando se mida a Erendira “Aketzaly” Ordóñez (2-1) de Ciudad de México en combate pactado a tres asaltos en los pesos moscas (125 libras).

La pelea será televisada de manera simultánea por Univisión y Univisión Deportes desde las 12am ( hora del este ).

“Esto es algo muy grande para mi porque muchas de mis peleas en el boxeo no fueron muy accesibles para mi gente boricua, pero ahora que mi pelea será por Univisión y Univisión Deportes, me siento muy motivada y contenta porque me podrán ver desde su casa. Haré todo lo posible para que disfruten la pelea y por supuesto, de mi victoria”, dijo Amanda Serrano, quien en el boxeo profesional ha ganado títulos mundiales en las 118, 122, 126, 130 y 135 libras.

“El 13 de abril la bandera de Puerto Rico brillará y estará en lo más alto porque demostraré que el MMA es lo mío. He trabajado fuerte y estoy en el momento perfecto para debutar”.

Serrano entrena en Nueva York, bajo el mando de Gabriel Marte y su entrenador de boxeo de toda la vida, Jordan Maldonado, quien también maneja su carrera junto con la ex campeona UFC y Strike Force, Miesha Tate.