SAN JUAN – Los primeros ejecutivos municipales miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se reunieron esta mañana con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para tratar varios temas de interés, en su mayoría relacionados al tema fiscal. “Ha sido un encuentro positivo, donde el presidente senatorial reafirmó su compromiso con la estabilidad fiscal de los municipios. En ese sentido, en la lucha por los trabajos y servicios que nosotros realizamos en nuestros pueblos, tenemos un aliado en el Senado. Eso es lo que pide el pueblo, que trabajemos unidos”, declaró el presidente de los alcaldes, José ‘Joe’ Román Abreu a su salida de la reunión que duró unos 90 minutos con 30 de los 45 miembros del gremio municipalista.

Con relación al Fondo de Equiparación, el grupo de alcaldes y el líder senatorial discutieron algunas de las alternativas que se han presentado públicamente y acordaron profundizar en el tema, con la meta de lograr una fórmula justa con la información que provean los municipios.

Sobre el tema del CRIM, también se discutió el futuro de los $103 millones anuales que en su origen eran para pagar la deuda del País y en la medida que la misma no de ha pagado por los pasados tres años, se propuso establecer un fondo con una mecánica parecida al Fondo de Equiparación. El grupo acordó establecer un comité especial para atender ese tema con los alcaldes de San Juan, Maunabo y Cayey.

Sobre los fondos federales Community Development Block Grant (CDBF), el reclamo de los alcaldes fue de intervenir con el Departamento de la Vivienda (DV), quien asigna los mismos. “Nuestro planteamiento es que no de está a engranando de manera rápida. En algunos casos hay fondos del 2018 que no se han entregado. Tenemos proyectos pequeños, pago de amas de llaves y deudas de proyectos en proceso que requieren de esos fondos”, argumentó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Ante esa situación, se coordinará una reunión con la Oficina de la Comisionada Residente. Con relación particular de los fondos CDBG-DR (disaster relief), Hernández expuso la experiencia del estado de Texas, donde el 49% de los fondos son co-administrados por los municipios “mientras en Puerto Rico es 0%”.

Con relación a la composición de la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Rivera Schatz informó que no ha discutido ese tema con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y que el mismo está pendiente. El presidente senatorial insistió en que no aprobará legislación alguna que le quite poderes o funciones a los municipios o realizar consolidaciones entre los mismos. “La misma posición es con la Ley 29, independientemente lo que la Junta de Control Fiscal exprese. Nos vamos a mantener firmes”.

Otros temas tratados fueron asignados por grupos de alcaldes para que se trabajen mediante comisiones. Los temas incluyen el COR3, la situación y asignación de las escuelas en desuso, los municipios que solicitan balnearios y los atrasos del programa Abriendo Caminos del DTOP, entre otros. Los alcaldes se reunirán esta tarde con la Gobernadora Wanda Vázquez Garced.