Tito Kayak: “No es la primera vez que me arrestan. Ya me habían arrestado otras veces”

CAROLINA – El activista ambientalista Alberto De Jesús conocido como “Tito Kayak” reaccionó el martes, luego de su reciente arresto luego de sostener una manifestación el lunes en el balneario de Carolina.

“No es la primera vez que me arrestan. Ya me habían arrestado otras veces. Le tengo que agradecer a las oraciones, a los camaradas, compañeros y compañeras, a los abogados que me han ayudado a salir de las situaciones. Aquí esta parte es importante, no estamos para pelear, ni para pelear con el Municipio, ni con la Policía, ni con los trabajadores, ni con el Marriott, ni mucho menos con compañeros y compañeras, aún cuando haya diferencias”, dijo De Jesús a la prensa.

“Lo hice sin querer llevar a cabo ningún tipo de ofensa ni mala fe con ningún tipo de persona”, añadió.

Éste fue puesto bajo arresto y se presentaron cargos en su contra por obstrucción a la justicia y entrada a heredad ajena.

En el Balneario de Carolina, el grupo “Guardianes del Bosque Costero” realizaba una manifestación por supuesta destrucción de un espacio del balneario, y Tito Kayak se amarró por lo que fue puesto bajo arresto.

Una jueza del Centro Judicial de Carolina no encontró causa.