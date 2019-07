Wanda Vázquez no va a reaccionar a supuestas conversaciones electrónicas que se publican sobre ella

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) y posible gobernadora, Wanda Vázquez Garced alegó el viernes que quieren minar su credibilidad ante divulgación de informes de alegadas irregularidades que le impediría asumir ese cargo cuando se concrete la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares el viernes, 2 de agosto.

“Nuevamente continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El viernes el portal “En Blanco y Negro con Sandra”, de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto divulgó informes basados en conversaciones de mensajes de texto y “chats” que alegan que Vázquez Garced se negó a investigar un alegado esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para beneficiar a los esposos y asesores de Fortaleza, María Palau Abasolo y José Giovanni Ojeda, quienes supuestamente obligaban que se le dieran licencias de cannabis a empresas específicas. Otro de los señalamientos es por supuestamente no investigar un alegado esquema de fraude que culminó con la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacias.

“Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia”, insistió.

Indicó que secretaria de Justicia tiene una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no pude ventilar las mismas públicamente.

“Nada podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria. No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, finalizó la secretaria.

Accede las publicaciones de “En blanco y negro con Sandra” aquí: https://bit.ly/2K4Dd3f y https://bit.ly/2JVUih0.