De vuelta Jenny Colón

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

Está de vuelta y determinada a buscar su espacio. Jenny Colón ama y atesora la música y tiene como meta perseverar y que la gente conozca su sazón. Tras varias vivencias personales como la lamentable pérdida de su abuela; y el aliciente nacimiento de su hija, la joven boricua decidió agarrarse de la música para que sea su transporte de comunicación.

“Estoy retomando mi carrera musical… pasé por la partida de mi abuela, que fue algo bien doloroso, pero también he tenido la dicha y bendición de tener a mi hermosa hijita”, comentó la cantante pausadamente y con su tierna voz.

Jenny regresa a la música con el sencillo de su autoría y bajo la producción musical del pianista Isidro Infante, ‘Llegaste tú’.

“A veces recibes golpes y todo se queda tan vacío… al perder a un ser querido, pero siempre, puedes volver a recuperarte y seguir adelante. De eso se trata esto”, aseguró.

El encuentro con Infante fue un reencuentro, porque fue el productor musical de su primer trabajo disquero, llamado ‘Yo soy Jenny Colón’.

“Me encontraba en casa de mi mamá y vi al maestro Infante en la televisión. Opté por llamarlo, hablarle de mis intenciones y rápidamente me dijo que sí, dijo la cantante, refiriéndose al sencillo ‘Llegaste tú’.

Sobre la experiencia inicial con Infante en su primer disco, aseguró que “fue una mezcla de salsa con reguetón… fue cuando el reguetón estaba sonando bien duro. Isidro confió mucho en mí, me firmó y me produjo el disco”, señaló Colón quien posteriormente presentó su segunda grabación, ‘Ahora sí’.

“En estos momentos estoy enfocada en entrega total a la música. Escribo temas nuevos y me preparo para varias presentaciones en Nueva York en septiembre y octubre. Además, me estoy preparando con otro material musical que poseo, para estas presentaciones. Mi meta ahora es que la gente me conozca y se familiarice conmigo. Deseo llegar a la gente y el público de una manera muy especial”, resaltó Colón, que también, incursionó en la actuación junto a Jennifer López y Marc Anthony en la película ‘El cantante’. Además, participó en la obra, ‘My life as an island’.

La cantante y actriz que formó parte del Teatro Rodante de Puerto Rico y HB Studios no descarta en algún momento volver a la actuación, pero hizo énfasis, que su prioridad es la música. Habló sobre las influencias que recibió de Iris Chacón, Celia Cruz y La Lupe.

“Tuve mi niñez entre Puerto Rico y Nueva York. De pequeña me acuerdo cuando veía a Iris Chacón en televisión… despertó mi pasión por la música. Ella salía con su cola de mambo y yo le decía a mi madre que me pinchara lo que fuera o hiciera algo parecido, porque quería bailar y parecerme a la Chacón. Sobre Celia y La Lupe, eran artistas diferentes e impactantes que también inyectaron música en mi vida”, terminó diciendo la cantante, que ya goza de mucha difusión con el tema ‘Llegaste tú’ en México, Ecuador, Nueva York y otros lugares en Estados Unidos.