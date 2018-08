Gobierno central ‘deja de lado’ al municipio de Ceiba

CEIBA – El alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, alegó que el gobierno y el funcionario principal de Puerto Rico, Ricardo Rosselló no se han reunido con él ni le han consultado sobre los proyectos de desarrollo económico en la base naval base naval Roosevelt Roads.

“Roosevelt Roads está en Ceiba, pero ellos nunca nos han tomado en consideración. No hemos tenido ni una reunión con el gobernador y vamos para dos años. El almanaque es el enemigo del político”, comentó el alcalde novoprogresista.

Señaló que, como parte del desarrollo viable, los terrenos “deben segregarlos antes de la inversión millonaria de las diferentes compañías”. Apostó, además, que “este cuatrienio tampoco podrá lograr nada en la base como ha pasado con gobiernos anteriores”.

Según, el jefe municipal este municipio ha sobrevivido a base de préstamos y el incentivo senatorial de un millón de dólares luego de la recuperación postMaría.

Por otra parte, sometió una moción al tribunal contra el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) por los fondos detenidos de casi $400 mil para el proyecto de Guarida del Marlín en la zona de Los Machos.

“No estoy sentado en la alcaldía esperando a que alguien me dé chavos o vengan unas migajas del gobierno. Estoy buscando cómo desarrollar la economía en Ceiba, estoy terminando los kioskos. Se me ha hecho difícil, porque el dinero está en Recreación y Deportes y me han puesto miles de obstáculos. Tengo el proceso en los tribunales contra el gobierno”, subrayó.

Sobre el Departamento de Educación y los cambios drásticos para este año escolar, el alcalde de Ceiba opinó que la secretaria de Educación, Julia Keleher, es “lo más nefasto que ha pasado en Puerto Rico”.

Crédito de noticia: www.waloradio.com